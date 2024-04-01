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Локомотив М - ЦСКА 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
13 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Локомотив М
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - ЦСКА, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА4 : 1Локомотив М
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур ЦСКА1 : 1Локомотив М
29.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М0 : 1ЦСКА
12.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Локомотив М1 : 2ЦСКА
31.07.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур ЦСКА1 : 2Локомотив М
21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Локомотив М3 : 0ЦСКА
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Локомотив М2 : 0ЦСКА
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига 9-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Локомотив М2 : 1ЦСКА
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига 3-й тур ЦСКА1 : 0Локомотив М
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Локомотив М2 : 0
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 2Локомотив М
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Локомотив М2 : 0
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 1 : 0Локомотив М
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 1
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 0 : 1ЦСКА
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА4 : 1
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур ЦСКА0 : 2
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) 0 : 1ЦСКА
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 2ЦСКА
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Чемпионат России всё ближе к завершению. Впереди уже 24-й тур. Нас ожидает несколько ключевых встреч в борьбе за титул, медали и выживание. Все главные интриги — в превью от «Чемпионата».«Локо» и ЦСКА — в погоне за бронзой «Золотой» матч в Краснодаре и судьбоносный выезд для Абаскаля. Интриги 24-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Локомотив» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2244
2 Краснодар2243
3 Динамо М2238
4 ЦСКА2236
5 Локомотив М2236
6 Спартак М2235
7 Крылья Советов2233
8 Рубин2232
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2226
12 Оренбург2223
13 Ахмат2220
14 Урал2220
15
Зона вылета
Балтика2217
16
Зона вылета
Сочи2215

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