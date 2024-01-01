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Оренбург - Пари Нижний Новгород 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
14 Апреля 2024 года в 12:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Оренбург
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Пари Нижний Новгород, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Оренбург
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1Оренбург
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург1 : 0Пари Нижний Новгород
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург2 : 1Пари Нижний Новгород
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Оренбург
24.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Оренбург2 : 1Пари Нижний Новгород
28.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Оренбург
17.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Оренбург3 : 0Пари Нижний Новгород
27.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Оренбург
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Оренбург
08.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург3 : 0
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Оренбург0 : 1
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 1Оренбург
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Оренбург
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Оренбург
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 3 : 3Пари Нижний Новгород
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2347
2 Краснодар2343
3 Динамо М2238
4 ЦСКА2337
5 Локомотив М2337
6 Спартак М2335
7 Крылья Советов2233
8 Рубин2232
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2226
12 Оренбург2223
13 Балтика2320
14 Ахмат2320
15
Зона вылета
Урал2220
16
Зона вылета
Сочи2318

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