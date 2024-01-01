Оренбург - Пари Нижний Новгород 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
14 Апреля 2024 года в 12:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Пари Нижний Новгород, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|24.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|2 : 1
|28.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 0
|17.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 1
|04.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 4
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|3 : 3
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|23
|47
|2
|Краснодар
|23
|43
|3
|Динамо М
|22
|38
|4
|ЦСКА
|23
|37
|5
|Локомотив М
|23
|37
|6
|Спартак М
|23
|35
|7
|Крылья Советов
|22
|33
|8
|Рубин
|22
|32
|9
|Ростов
|22
|31
|10
|Пари Нижний Новгород
|22
|28
|11
|Факел
|22
|26
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Балтика
|23
|20
|14
|Ахмат
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Урал
|22
|20
| 16
Зона вылета
|Сочи
|23
|18