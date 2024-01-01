Урал - Динамо М 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
14 Апреля 2024 года в 14:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Динамо М, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Марцел Личка
История личных встреч
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 3
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|0 : 1
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 2
|10.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 2
|09.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|26.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
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|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 0
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
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|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|29.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Урал» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|23
|47
|2
|Краснодар
|23
|43
|3
|Динамо М
|22
|38
|4
|ЦСКА
|23
|37
|5
|Локомотив М
|23
|37
|6
|Спартак М
|23
|35
|7
|Крылья Советов
|22
|33
|8
|Рубин
|22
|32
|9
|Ростов
|22
|31
|10
|Пари Нижний Новгород
|22
|28
|11
|Факел
|22
|26
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Балтика
|23
|20
|14
|Ахмат
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Урал
|22
|20
| 16
Зона вылета
|Сочи
|23
|18