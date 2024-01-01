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Урал - Динамо М 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
14 Апреля 2024 года в 14:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Урал
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Динамо М, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Урал2 : 3Динамо М
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо М2 : 1Урал
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Урал0 : 1Динамо М
03.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М2 : 1Урал
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Динамо М2 : 3Урал
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Урал0 : 1Динамо М
11.04.2021 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Динамо М2 : 2Урал
10.08.2020 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Урал0 : 2Динамо М
09.07.2020 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Урал2 : 1Динамо М
26.07.2019 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Динамо М2 : 0Урал
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Урал1 : 1
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Урал1 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 0 : 3Урал
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Урал1 : 0
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Урал
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Динамо М0 : 0
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М1 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 0 : 1Динамо М
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 1 : 2Динамо М
29.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М1 : 4
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Урал» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2347
2 Краснодар2343
3 Динамо М2238
4 ЦСКА2337
5 Локомотив М2337
6 Спартак М2335
7 Крылья Советов2233
8 Рубин2232
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2226
12 Оренбург2223
13 Балтика2320
14 Ахмат2320
15
Зона вылета
Урал2220
16
Зона вылета
Сочи2318

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