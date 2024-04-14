Факел - Ростов 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
14 Апреля 2024 года в 16:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ростов, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|23.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2012
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|16.09.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|24-й тур
|4 : 1
|19.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|10-й тур
|1 : 0
|12.11.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|30-й тур
|1 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 0 6 : 7
|29.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Факел» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|23
|47
|2
|Краснодар
|23
|43
|3
|Динамо М
|22
|38
|4
|ЦСКА
|23
|37
|5
|Локомотив М
|23
|37
|6
|Спартак М
|23
|35
|7
|Крылья Советов
|22
|33
|8
|Рубин
|22
|32
|9
|Ростов
|22
|31
|10
|Пари Нижний Новгород
|22
|28
|11
|Факел
|22
|26
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Балтика
|23
|20
|14
|Ахмат
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Урал
|22
|20
| 16
Зона вылета
|Сочи
|23
|18