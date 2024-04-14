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Факел - Ростов 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
14 Апреля 2024 года в 16:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ростов, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов2 : 1Факел
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0Ростов
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов3 : 0Факел
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов0 : 2Факел
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Факел1 : 1Ростов
23.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ростов2 : 0Факел
22.03.2012 Кубок России 1/4 финала Ростов0 : 0 4 : 3Факел
16.09.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 24-й тур Факел4 : 1Ростов
19.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 10-й тур Ростов1 : 0Факел
12.11.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 30-й тур Ростов1 : 1Факел
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Факел0 : 1
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 4 : 1Факел
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 2 : 0Факел
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Факел0 : 0
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 0 : 0Факел
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 2 : 1Ростов
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов2 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Ростов0 : 3
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 0 6 : 7Ростов
29.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 1 : 4Ростов
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Факел» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2347
2 Краснодар2343
3 Динамо М2238
4 ЦСКА2337
5 Локомотив М2337
6 Спартак М2335
7 Крылья Советов2233
8 Рубин2232
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2226
12 Оренбург2223
13 Балтика2320
14 Ахмат2320
15
Зона вылета
Урал2220
16
Зона вылета
Сочи2318

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