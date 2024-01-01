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Крылья Советов - Рубин 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
14 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Крылья Советов
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Рубин, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Крылья Советов1 : 1Рубин
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Рубин2 : 1Крылья Советов
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Крылья Советов
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин0 : 1Крылья Советов
28.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Крылья Советов
28.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Крылья Советов
14.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин5 : 0Крылья Советов
11.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Крылья Советов2 : 0Рубин
15.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Рубин1 : 1Крылья Советов
08.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин0 : 1Крылья Советов
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 2 : 0Крылья Советов
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Крылья Советов
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Крылья Советов1 : 1Рубин
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Крылья Советов1 : 1
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Крылья Советов3 : 2
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 2 : 0Рубин
08.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 3 : 0Рубин
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Крылья Советов1 : 1Рубин
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Рубин2 : 1
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 1 : 0Рубин
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2347
2 Краснодар2343
3 Динамо М2238
4 ЦСКА2337
5 Локомотив М2337
6 Спартак М2335
7 Крылья Советов2233
8 Рубин2232
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2226
12 Оренбург2223
13 Балтика2320
14 Ахмат2320
15
Зона вылета
Урал2220
16
Зона вылета
Сочи2318

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