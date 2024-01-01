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Сокол - Торпедо М 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
14 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
СоколТорпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Торпедо М, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М0 : 1Сокол
10.11.2018 Второй дивизион - Центр 17-й тур Торпедо М1 : 1Сокол
17.08.2018 Второй дивизион - Центр 5-й тур Сокол0 : 2Торпедо М
27.10.2017 Второй дивизион - Центр 15-й тур Торпедо М3 : 1Сокол
03.08.2017 Второй дивизион - Центр 3-й тур Сокол1 : 1Торпедо М
21.09.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 24-й тур Сокол0 : 4Торпедо М
09.03.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 1-й тур Торпедо М1 : 0Сокол
25.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 23-й тур Сокол0 : 2Торпедо М
12.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 9-й тур Торпедо М6 : 2Сокол
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Сокол1 : 1
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 3 : 1Сокол
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 2 : 0Сокол
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Сокол
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Сокол1 : 0
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 2 : 1Торпедо М
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Торпедо М1 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 2 : 0Торпедо М
11.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Торпедо М0 : 0
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2646
2
Повышение
Химки2645
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2544
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2541
5 Родина2541
6 Тюмень2640
7 Нефтехимик2537
8 Алания2637
9 Енисей2636
10 Шинник2634
11 Черноморец2631
12 Торпедо М2531
13 СКА-Хабаровск2531
14 КАМАЗ2530
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2525
17
Зона вылета
Кубань2522
18
Зона вылета
Волгарь2622

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