Сокол - Торпедо М 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
14 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Торпедо М, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|10.11.2018
|Второй дивизион - Центр
|17-й тур
|1 : 1
|17.08.2018
|Второй дивизион - Центр
|5-й тур
|0 : 2
|27.10.2017
|Второй дивизион - Центр
|15-й тур
|3 : 1
|03.08.2017
|Второй дивизион - Центр
|3-й тур
|1 : 1
|21.09.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|24-й тур
|0 : 4
|09.03.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|1-й тур
|1 : 0
|25.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|23-й тур
|0 : 2
|12.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|9-й тур
|6 : 2
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|11.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Акрон
|26
|46
| 2
Повышение
|Химки
|26
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|25
|44
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|25
|41
|5
|Родина
|25
|41
|6
|Тюмень
|26
|40
|7
|Нефтехимик
|25
|37
|8
|Алания
|26
|37
|9
|Енисей
|26
|36
|10
|Шинник
|26
|34
|11
|Черноморец
|26
|31
|12
|Торпедо М
|25
|31
|13
|СКА-Хабаровск
|25
|31
|14
|КАМАЗ
|25
|30
|15
|Ленинградец
|25
|26
| 16
Зона вылета
|Сокол
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Кубань
|25
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|26
|22