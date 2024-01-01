Арсенал - СКА-Хабаровск 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
14 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - СКА-Хабаровск, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 0
|17.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 2
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 2
|24.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 0
|07.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|19.02.2016
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 2
|20.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 0
|23.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|5 : 1
|08.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Акрон
|26
|46
| 2
Повышение
|Химки
|26
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|25
|44
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|25
|41
|5
|Родина
|25
|41
|6
|Тюмень
|26
|40
|7
|Нефтехимик
|25
|37
|8
|Алания
|26
|37
|9
|Енисей
|26
|36
|10
|Шинник
|26
|34
|11
|Черноморец
|26
|31
|12
|Торпедо М
|25
|31
|13
|СКА-Хабаровск
|25
|31
|14
|КАМАЗ
|25
|30
|15
|Ленинградец
|25
|26
| 16
Зона вылета
|Сокол
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Кубань
|25
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|26
|22