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Арсенал - СКА-Хабаровск 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
14 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Арсенал
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - СКА-Хабаровск, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Арсенал
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур СКА-Хабаровск6 : 0Арсенал
17.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал3 : 2СКА-Хабаровск
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига 16-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Арсенал
24.07.2017 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Арсенал1 : 0СКА-Хабаровск
07.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Арсенал
19.02.2016 Кубок ФНЛ Плей-офф СКА-Хабаровск0 : 2Арсенал
20.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Арсенал1 : 0СКА-Хабаровск
03.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур СКА-Хабаровск3 : 0Арсенал
23.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Арсенал5 : 1СКА-Хабаровск
08.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 3 : 2Арсенал
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Арсенал0 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Арсенал0 : 0
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Арсенал
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Арсенал2 : 0
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур СКА-Хабаровск0 : 1
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) СКА-Хабаровск1 : 2
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур СКА-Хабаровск3 : 1
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2646
2
Повышение
Химки2645
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2544
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2541
5 Родина2541
6 Тюмень2640
7 Нефтехимик2537
8 Алания2637
9 Енисей2636
10 Шинник2634
11 Черноморец2631
12 Торпедо М2531
13 СКА-Хабаровск2531
14 КАМАЗ2530
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2525
17
Зона вылета
Кубань2522
18
Зона вылета
Волгарь2622

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