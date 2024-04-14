Кубань - КАМАЗ 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
14 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - КАМАЗ, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|20.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 1
|31.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 0
|17.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 0
|01.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Акрон
|26
|46
| 2
Повышение
|Химки
|26
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|25
|44
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|25
|41
|5
|Родина
|25
|41
|6
|Тюмень
|26
|40
|7
|Нефтехимик
|25
|37
|8
|Алания
|26
|37
|9
|Енисей
|26
|36
|10
|Шинник
|26
|34
|11
|Черноморец
|26
|31
|12
|Торпедо М
|25
|31
|13
|СКА-Хабаровск
|25
|31
|14
|КАМАЗ
|25
|30
|15
|Ленинградец
|25
|26
| 16
Зона вылета
|Сокол
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Кубань
|25
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|26
|22