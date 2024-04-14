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Кубань - КАМАЗ 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
14 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону, Россия);
Кубань
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - КАМАЗ, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур КАМАЗ2 : 0Кубань
20.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур КАМАЗ2 : 1Кубань
31.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Кубань0 : 1КАМАЗ
07.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур КАМАЗ0 : 0Кубань
17.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Кубань1 : 0КАМАЗ
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 3 : 0Кубань
01.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Кубань1 : 1
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 0Кубань
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Кубань0 : 0
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Кубань0 : 2
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур КАМАЗ2 : 2
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 0КАМАЗ
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур КАМАЗ2 : 1
08.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0КАМАЗ
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2646
2
Повышение
Химки2645
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2544
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2541
5 Родина2541
6 Тюмень2640
7 Нефтехимик2537
8 Алания2637
9 Енисей2636
10 Шинник2634
11 Черноморец2631
12 Торпедо М2531
13 СКА-Хабаровск2531
14 КАМАЗ2530
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2525
17
Зона вылета
Кубань2522
18
Зона вылета
Волгарь2622

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