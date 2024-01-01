Родина - Ленинградец 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
14 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Ленинградец, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Франк Себриан Артига
|Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.06.2021
|ПФЛ - Группа 2
|30-й тур
|1 : 5
|09.08.2020
|ПФЛ - Группа 2
|1-й тур
|5 : 2
|16.07.2019
|ПФЛ - Запад
|1-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 2 : 4
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 3
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 4
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Акрон
|26
|46
| 2
Повышение
|Химки
|26
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|25
|44
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|25
|41
|5
|Родина
|25
|41
|6
|Тюмень
|26
|40
|7
|Нефтехимик
|25
|37
|8
|Алания
|26
|37
|9
|Енисей
|26
|36
|10
|Шинник
|26
|34
|11
|Черноморец
|26
|31
|12
|Торпедо М
|25
|31
|13
|СКА-Хабаровск
|25
|31
|14
|КАМАЗ
|25
|30
|15
|Ленинградец
|25
|26
| 16
Зона вылета
|Сокол
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Кубань
|25
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|26
|22