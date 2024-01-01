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Родина - Ленинградец 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
14 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Родина
Ленинградец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Ленинградец, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Испания Франк Себриан Артига
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Ленинградец1 : 1Родина
15.06.2021 ПФЛ - Группа 2 30-й тур Родина1 : 5Ленинградец
09.08.2020 ПФЛ - Группа 2 1-й тур Ленинградец5 : 2Родина
16.07.2019 ПФЛ - Запад 1-й тур Ленинградец2 : 2Родина
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 1Родина
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Родина3 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Родина1 : 0
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Родина1 : 1 2 : 4
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 2Родина
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Ленинградец3 : 3
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0Ленинградец
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Ленинградец0 : 4
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0Ленинградец
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Ленинградец0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2646
2
Повышение
Химки2645
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2544
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2541
5 Родина2541
6 Тюмень2640
7 Нефтехимик2537
8 Алания2637
9 Енисей2636
10 Шинник2634
11 Черноморец2631
12 Торпедо М2531
13 СКА-Хабаровск2531
14 КАМАЗ2530
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2525
17
Зона вылета
Кубань2522
18
Зона вылета
Волгарь2622

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