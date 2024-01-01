Нефтехимик - Динамо Мх 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
15 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Динамо Мх, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|08.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Акрон
|26
|46
| 2
Повышение
|Химки
|26
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|26
|44
| 4
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|25
|44
|5
|Родина
|26
|44
|6
|Тюмень
|26
|40
|7
|Нефтехимик
|25
|37
|8
|Алания
|26
|37
|9
|Енисей
|26
|36
|10
|Торпедо М
|26
|34
|11
|Шинник
|26
|34
|12
|КАМАЗ
|26
|33
|13
|Черноморец
|26
|31
|14
|СКА-Хабаровск
|26
|31
|15
|Ленинградец
|26
|26
| 16
Зона вылета
|Сокол
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Кубань
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|26
|22