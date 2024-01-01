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Нефтехимик - Динамо Мх 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
15 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
Нефтехимик
Динамо Мх

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Динамо Мх, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Динамо Мх1 : 0Нефтехимик
06.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Динамо Мх2 : 0Нефтехимик
16.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Нефтехимик2 : 1Динамо Мх
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 1Нефтехимик
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Нефтехимик1 : 1
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 3Нефтехимик
08.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик2 : 0
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Нефтехимик3 : 0
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Динамо Мх1 : 0
01.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 1Динамо Мх
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 2 : 1Динамо Мх
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Динамо Мх2 : 0
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Динамо Мх
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2646
2
Повышение
Химки2645
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2644
4
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2544
5 Родина2644
6 Тюмень2640
7 Нефтехимик2537
8 Алания2637
9 Енисей2636
10 Торпедо М2634
11 Шинник2634
12 КАМАЗ2633
13 Черноморец2631
14 СКА-Хабаровск2631
15 Ленинградец2626
16
Зона вылета
Сокол2625
17
Зона вылета
Кубань2622
18
Зона вылета
Волгарь2622

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