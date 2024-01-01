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Боруссия Д - Атлетико 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
16 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Боруссия Д
Атлетико М

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Атлетико М, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 Швейцария вр Грегор Кобель
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
20 Австрия пз Марсель Забитцер
23 Германия пз Эмре Джан
19 Германия пз Юлиан Брандт
27 Германия нп Карим Адейеми
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
13 Словения вр Ян Облак
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
22 Испания зщ Марио Эрмосо
16 Аргентина пз Науэль Молина
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
3 Испания пз Сесар Аспиликуэта
19 Испания нп Альваро Мората
7 Франция нп Антуан Гризманн
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Атлетико М2 : 1Боруссия Д
06.11.2018 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур Атлетико М2 : 0Боруссия Д
24.10.2018 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур Боруссия Д4 : 0Атлетико М
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 1 : 2Боруссия Д
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Атлетико М2 : 1Боруссия Д
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия Д0 : 1
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 2Боруссия Д
17.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Боруссия Д3 : 1
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Атлетико М3 : 1
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Атлетико М2 : 1Боруссия Д
01.04.2024 Испания - Примера 30-й тур 1 : 2Атлетико М
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетико М0 : 3
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М2 : 1 3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Атлетико» — 2:1.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 3 17.04
Арсенал
Бавария
2 : 2 17.04
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
2 : 1 16.04
ПСЖ
Барселона
2 : 3 16.04
1/2 финала
Команда12
WQF2
WQF4
30.0407.05
Команда12
WQF1
WQF3
30.0407.05
Финал
WSF1
WSF2
01.06

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