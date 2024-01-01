Боруссия Д - Атлетико 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
16 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Атлетико М, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Грегор Кобель
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|13
|вр
|Ян Облак
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|пз
|Науэль Молина
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|3
|пз
|Сесар Аспиликуэта
|19
|нп
|Альваро Мората
|7
|нп
|Антуан Гризманн
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Диего Симеоне
История личных встреч
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|24.10.2018
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|4 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Атлетико» — 2:1.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 3
|17.04
| Арсенал
Бавария
|2 : 2
|17.04
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|2 : 1
|16.04
| ПСЖ
Барселона
|2 : 3
|16.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF2
WQF4
|30.04
|07.05
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|30.04
|07.05
Финал
| WSF1
WSF2
|01.06