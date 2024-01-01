Фамаликан - Спортинг 16 Апреля прямая трансляция
16 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 20-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Спортинг, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Спортинг
Лиссабон
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|36
|зщ
|Ian Custodio
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|7
|пз
|Хосе Родригес
|20
|пз
|Gustavo Sa
|77
|нп
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|29
|нп
|Джондер Кадис
|12
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|21
|пз
|Джени Катамо
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
|Арманду Евангелишта
|Рубен Аморим
История личных встреч
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|03.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 1
|23.09.2019
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|74
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|70
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|6
|Морейренсе
|29
|43
|7
|Арока
|29
|43
|8
|Фамаликан
|28
|35
|9
|Каза Пия
|29
|32
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Риу Аве
|29
|30
|12
|Боавишта
|29
|29
|13
|Эшторил
|29
|29
|14
|Эштрела
|29
|28
|15
|Жил Висенте
|29
|28
|16
|Портимоненсе
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|28
|19