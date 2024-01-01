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Фамаликан - Спортинг 16 Апреля прямая трансляция

16 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 20-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Фамаликан
Спортинг

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Спортинг, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Спортинг
Лиссабон
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
36 Бразилия зщ Ian Custodio
28 Франция пз Зеду Юссуф
8 Сербия пз Мирко Топич
7 Панама пз Хосе Родригес
20 Португалия пз Gustavo Sa
77 Бразилия нп Marcos Vinicios Lopes Moura
29 Венесуэла нп Джондер Кадис
12 Уругвай вр Франко Израэль
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
5 Япония пз Хидемаса Морита
23 Португалия пз Дэниел Браганса
21 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Спортинг1 : 0Фамаликан
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2Спортинг
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Спортинг2 : 0Фамаликан
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
28.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 1Спортинг
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг1 : 1Фамаликан
05.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Фамаликан2 : 2Спортинг
03.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Фамаликан3 : 1Спортинг
23.09.2019 Португалия - Примейра 6-й тур Спортинг1 : 2Фамаликан
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Фамаликан
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан3 : 2
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 2Фамаликан
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 1 : 0Фамаликан
12.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 4Спортинг
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Спортинг2 : 1
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 2Спортинг
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 2Спортинг
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг6 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2874
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2970
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2959
5 Витория Гимарайнш2957
6 Морейренсе2943
7 Арока2943
8 Фамаликан2835
9 Каза Пия2932
10 Фаренсе2931
11 Риу Аве2930
12 Боавишта2929
13 Эшторил2929
14 Эштрела2928
15 Жил Висенте2928
16 Портимоненсе2927
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2819

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