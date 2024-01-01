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Саутгемптон - Престон Норт Энд 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
16 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Саутгемптон
Престон Норт Энд

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Престон Норт Энд, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд2 : 2Саутгемптон
21.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Саутгемптон2 : 1Престон Норт Энд
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Саутгемптон3 : 2
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Саутгемптон2 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Саутгемптон
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 3 : 2Саутгемптон
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Саутгемптон1 : 1
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Престон Норт Энд0 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Престон Норт Энд4 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4389
2
Повышение
Лестер Сити4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4387
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4181
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4372
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4371
7 Халл Сити4265
8 Ковентри Сити4263
9 Мидлсбро4363
10 Престон Норт Энд4263
11 Кардифф Сити4359
12 Бристоль Сити4358
13 Сандерленд4356
14 Суонси Сити4353
15 Уотфорд4352
16 Миллуолл4350
17 Блэкберн Роверс4349
18 Плимут Аргайл4348
19 Куинз Парк Рейнджерс4347
20 Сток Сити4347
21 Бирмингем Сити4345
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4344
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4344
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4323

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