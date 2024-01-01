Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 16 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Оттава Сенаторз Оттава 31 вр Игорь Шестёркин 32 вр Джонатан Куик 23 зщ Адам Фокс 55 зщ Райан Линдгрен 4 зщ Брэйден Шнайдер 79 зщ К'Андре Миллер 8 зщ Джейкоб Труба 56 зщ Эрик Густафссон 96 нп Джек Рослович 93 нп Мика Зибанеджад 20 нп Крис Крайдер 13 нп Алекси Лафреньер 16 нп Винсент Трочек 10 нп Артемий Панарин 24 нп Каапо Какко 91 нп Александер Веннберг 50 нп Уилл Кайлли 73 нп Мэтт Ремпе 21 нп Баркли Гудроу 26 нп Джимми Веси 70 вр Йоонас Корписало 31 вр Антон Форсберг 2 зщ Артём Зуб 85 зщ Джейк Сандерсон 24 зщ Джейкоб Бернард-Докер 6 зщ Джейкоб Чикран 26 зщ Эрик Бреннстрём 72 зщ Тома Шабо 19 нп Дрейк Батерсон 57 нп Шейн Пинто 7 нп Брэди Ткачук 28 нп Клод Жиру 71 нп Ридли Грейг 21 нп Мэтью Жозеф 27 нп Паркер Келли 13 нп Иржи Смейкал 14 нп Борис Катчук 17 нп Зак Макьюэн 38 нп Зак Остапчук 20 нп Боконджи Имама Главные тренеры Питер Лавиолетт Жак Мартен (и.о.)

История личных встреч 28.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7 06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2 03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5 03.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 01.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3 10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1 21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 23.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 23.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 05.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 Б 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4