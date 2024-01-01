Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
16 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Оттава Сенаторз
Оттава
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|96
|нп
|Джек Рослович
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|24
|нп
|Каапо Какко
|91
|нп
|Александер Веннберг
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|73
|нп
|Мэтт Ремпе
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|31
|вр
|Антон Форсберг
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|72
|зщ
|Тома Шабо
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|57
|нп
|Шейн Пинто
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|71
|нп
|Ридли Грейг
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|27
|нп
|Паркер Келли
|13
|нп
|Иржи Смейкал
|14
|нп
|Борис Катчук
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|38
|нп
|Зак Остапчук
|20
|нп
|Боконджи Имама
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
|28.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|23.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|80
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|87
|9
|Детройт Ред Уингз
|80
|87
|10
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|86
|12
|Баффало Сэйбрз
|81
|82
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|81
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|80
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|80
|74
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|81
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|80
|84
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|47