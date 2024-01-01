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Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
16 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава Сенаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Оттава Сенаторз
Оттава
31РоссияврИгорь Шестёркин
32СШАврДжонатан Куик
23СШАзщАдам Фокс
55СШАзщРайан Линдгрен
4КанадазщБрэйден Шнайдер
79СШАзщК'Андре Миллер
8СШАзщДжейкоб Труба
56ШвециязщЭрик Густафссон
96СШАнпДжек Рослович
93ШвециянпМика Зибанеджад
20СШАнпКрис Крайдер
13КанаданпАлекси Лафреньер
16СШАнпВинсент Трочек
10РоссиянпАртемий Панарин
24ФинляндиянпКаапо Какко
91ШвециянпАлександер Веннберг
50КанаданпУилл Кайлли
73КанаданпМэтт Ремпе
21КанаданпБаркли Гудроу
26СШАнпДжимми Веси
70ФинляндияврЙоонас Корписало
31ШвецияврАнтон Форсберг
2РоссиязщАртём Зуб
85СШАзщДжейк Сандерсон
24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
6КанадазщДжейкоб Чикран
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
72КанадазщТома Шабо
19КанаданпДрейк Батерсон
57СШАнпШейн Пинто
7СШАнпБрэди Ткачук
28КанаданпКлод Жиру
71КанаданпРидли Грейг
21КанаданпМэтью Жозеф
27КанаданпПаркер Келли
13ЧехиянпИржи Смейкал
14КанаданпБорис Катчук
17КанаданпЗак Макьюэн
38КанаданпЗак Остапчук
20КанаданпБоконджи Имама
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаЖак Мартен (и.о.)
История личных встреч
28.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 7Нью-Йорк Рейнджерс
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз6 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
03.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс3 : 5Оттава Сенаторз
03.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТОттава Сенаторз
01.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
10.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс5 : 1Оттава Сенаторз
21.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
23.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
23.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз4 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
05.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 6Оттава Сенаторз
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс3 : 2 Б
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс1 : 4
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс5 : 2
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз5 : 4 Б
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 БОттава Сенаторз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 0Оттава Сенаторз
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТОттава Сенаторз
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз3 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8047

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