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Манчестер Сити - Реал Мадрид 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
17 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Манчестер Сити
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Реал Мадрид, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
5 Англия зщ Джон Стоунз
16 Испания пз Родри
20 Португалия пз Бернарду Силва
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
47 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
13 Украина вр Андрей Лунин
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
6 Испания зщ Начо Фернандес
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Англия пз Джуд Беллингем
8 Германия пз Тони Кроос
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
11 Бразилия нп Родриго
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 3Манчестер Сити
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0Реал Мадрид
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Манчестер Сити
04.05.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1 ДВМанчестер Сити
26.04.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Сити4 : 3Реал Мадрид
07.08.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити2 : 1Реал Мадрид
26.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 2Манчестер Сити
27.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США Реал Мадрид1 : 4Манчестер Сити
04.05.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 0Манчестер Сити
26.04.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Сити0 : 0Реал Мадрид
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити5 : 1
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 3Манчестер Сити
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 4Манчестер Сити
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити4 : 1
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Реал Мадрид
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 3Манчестер Сити
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 0
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 2 : 4Реал Мадрид
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 3:3.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 3 17.04
Арсенал
Бавария
2 : 2 17.04
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
2 : 1 4 : 2
ПСЖ
Барселона
2 : 3 1 : 4
1/2 финала
Команда12
WQF2
WQF4
30.0407.05
Команда12
WQF1
WQF3
30.0407.05
Финал
WSF1
WSF2
01.06

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