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Оренбург - Динамо М 17 Апреля прямая трансляция

17 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Оренбург0 : 1Динамо М
08.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Динамо М4 : 1Оренбург
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М2 : 0Оренбург
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Оренбург3 : 0Динамо М
22.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М3 : 3Оренбург
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа C Динамо М1 : 0Оренбург
15.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо М3 : 2Оренбург
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург2 : 2 4 : 3Динамо М
26.10.2021 Кубок России Группа 11 Оренбург0 : 3Динамо М
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Динамо М0 : 1Оренбург
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Оренбург3 : 1
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 1 : 1Оренбург
08.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург3 : 0
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Оренбург0 : 1Динамо М
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 1Оренбург
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Динамо М
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Динамо М0 : 0
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М1 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Оренбург0 : 1Динамо М
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 1 : 2Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России (Путь регионов): «Оренбург» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 2 : 0
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 17.04
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
17.04
Урал
Ростов
17.04

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