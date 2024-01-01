Оренбург - Динамо М 17 Апреля прямая трансляция
17 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Марцел Личка
История личных встреч
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 1
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|22.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 2 4 : 3
|26.10.2021
|Кубок России
|Группа 11
|0 : 3
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 1
|04.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России (Путь регионов): «Оренбург» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|17.04
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|17.04
| Урал
Ростов
|17.04