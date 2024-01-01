Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
17 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Оттава Сенаторз
Оттава
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|1
|вр
|Джереми Свейман
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|29
|зщ
|Паркер Уозерспун
|52
|зщ
|Эндрю Пик
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|18
|нп
|Павел Заха
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|13
|нп
|Чарли Койл
|63
|нп
|Брэд Маршан
|11
|нп
|Трент Фредерик
|39
|нп
|Морган Гики
|94
|нп
|Якуб Лауко
|19
|нп
|Джон Бичер
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|61
|нп
|Пэт Марун
|31
|вр
|Антон Форсберг
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|72
|зщ
|Тома Шабо
|71
|нп
|Ридли Грейг
|20
|нп
|Боконджи Имама
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|57
|нп
|Шейн Пинто
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|27
|нп
|Паркер Келли
|13
|нп
|Иржи Смейкал
|14
|нп
|Борис Катчук
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|17
|нп
|Зак Макьюэн
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|26.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|20.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|19.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|114
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|81
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|81
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|81
|92
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|81
|89
|9
|Детройт Ред Уингз
|81
|89
|10
|Питтсбург Пингвинз
|81
|88
|11
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|12
|Баффало Сэйбрз
|82
|84
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|81
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|81
|75
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|104
|6
|Нэшвилл Предаторз
|82
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|81
|86
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|81
|47