Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз 17 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Бостон Брюинз Бостон Оттава Сенаторз Оттава 35 вр Линус Улльмарк 1 вр Джереми Свейман 73 зщ Чарли Макэвой 27 зщ Хампус Линдхольм 25 зщ Брэндон Карло 29 зщ Паркер Уозерспун 52 зщ Эндрю Пик 12 зщ Кевин Шаттенкирк 88 нп Давид Пастрняк 18 нп Павел Заха 43 нп Дэнтон Хайнен 74 нп Джейк Дебраск 13 нп Чарли Койл 63 нп Брэд Маршан 11 нп Трент Фредерик 39 нп Морган Гики 94 нп Якуб Лауко 19 нп Джон Бичер 70 нп Йеспер Боквист 61 нп Пэт Марун 31 вр Антон Форсберг 70 вр Йоонас Корписало 2 зщ Артём Зуб 85 зщ Джейк Сандерсон 24 зщ Джейкоб Бернард-Докер 6 зщ Джейкоб Чикран 26 зщ Эрик Бреннстрём 72 зщ Тома Шабо 71 нп Ридли Грейг 20 нп Боконджи Имама 19 нп Дрейк Батерсон 57 нп Шейн Пинто 7 нп Брэди Ткачук 28 нп Клод Жиру 21 нп Мэтью Жозеф 27 нп Паркер Келли 13 нп Иржи Смейкал 14 нп Борис Катчук 81 нп Доминик Кубалик 17 нп Зак Макьюэн Главные тренеры Джим Монтгомери Жак Мартен (и.о.)

История личных встреч 20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2 26.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 20.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б 19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 5 15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 20.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2 10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 Б 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ