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Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
17 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Оттава Сенаторз
Оттава
35ШвецияврЛинус Улльмарк
1СШАврДжереми Свейман
73СШАзщЧарли Макэвой
27ШвециязщХампус Линдхольм
25СШАзщБрэндон Карло
29КанадазщПаркер Уозерспун
52СШАзщЭндрю Пик
12СШАзщКевин Шаттенкирк
88ЧехиянпДавид Пастрняк
18ЧехиянпПавел Заха
43КанаданпДэнтон Хайнен
74КанаданпДжейк Дебраск
13СШАнпЧарли Койл
63КанаданпБрэд Маршан
11СШАнпТрент Фредерик
39КанаданпМорган Гики
94ЧехиянпЯкуб Лауко
19СШАнпДжон Бичер
70ШвециянпЙеспер Боквист
61СШАнпПэт Марун
31ШвецияврАнтон Форсберг
70ФинляндияврЙоонас Корписало
2РоссиязщАртём Зуб
85СШАзщДжейк Сандерсон
24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
6КанадазщДжейкоб Чикран
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
72КанадазщТома Шабо
71КанаданпРидли Грейг
20КанаданпБоконджи Имама
19КанаданпДрейк Батерсон
57СШАнпШейн Пинто
7СШАнпБрэди Ткачук
28КанаданпКлод Жиру
21КанаданпМэтью Жозеф
27КанаданпПаркер Келли
13ЧехиянпИржи Смейкал
14КанаданпБорис Катчук
81ЧехиянпДоминик Кубалик
17КанаданпЗак Макьюэн
Главные тренеры
КанадаДжим Монтгомери
КанадаЖак Мартен (и.о.)
История личных встреч
20.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз6 : 2Оттава Сенаторз
26.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 3 ОТБостон Брюинз
22.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз2 : 1Оттава Сенаторз
20.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 1Оттава Сенаторз
28.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз3 : 2 ББостон Брюинз
19.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз7 : 5Бостон Брюинз
15.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз2 : 3Оттава Сенаторз
20.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 3 ОТБостон Брюинз
12.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз0 : 2Бостон Брюинз
10.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 2Оттава Сенаторз
16.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 0Бостон Брюинз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 6Бостон Брюинз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз1 : 4
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 2 ОТ
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Бостон Брюинз
16.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 0Оттава Сенаторз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз5 : 4 Б
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 БОттава Сенаторз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 0Оттава Сенаторз
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТОттава Сенаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс82114
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз81109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8196
7 Нью-Йорк Айлендерс8192
8 Вашингтон Кэпиталз8189
9 Детройт Ред Уингз8189
10 Питтсбург Пингвинз8188
11 Филадельфия Флайерз8187
12 Баффало Сэйбрз8284
13 Нью-Джерси Дэвилз8281
14 Оттава Сенаторз8176
15 Монреаль Канадиенс8175
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз80104
6 Нэшвилл Предаторз8299
7 Лос-Анджелес Кингз8197
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8186
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8147

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