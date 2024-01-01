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Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
17 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
41СШАврЭнтони Столарз
72РоссияврСергей Бобровский
62КанадазщБрэндон Монтур
42ШвециязщГустав Форслинг
7РоссиязщДмитрий Куликов
77ФинляндиязщНико Миккола
26ЛатвиязщУвис Балинскис
28КанадазщДжош Махура
23КанаданпКартер Вераге
16ФинляндиянпАлександр Барков
13КанаданпСэм Райнхарт
10РоссиянпВладимир Тарасенко
19СШАнпМэттью Ткачук
9КанаданпСэм Беннетт
17КанаданпЭван Родригес
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
12КанаданпДжона Гаджович
82ШвециянпКевин Стенлунд
21КанаданпНик Казинс
60СШАврДжозеф Уолл
35РоссияврИлья Самсонов
20КанадазщДжоэль Эдмундсон
46РоссиязщИлья Любушкин
44КанадазщМорган Райлли
22СШАзщДжейк Маккейб
2КанадазщСимон Бенуа
37ШвециязщТимоти Лильегрен
16КанаданпМитчелл Марнер
34СШАнпОстон Мэттьюс
59КанаданпТайлер Бертуцци
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
23СШАнпМэтт Нис
18КанаданпНоа Грегор
29ШвециянпПонтус Хольмберг
89СШАнпНиколас Робертсон
75КанаданпРайан Ривз
64ЧехиянпДавид Кемпф
24КанаданпКоннор Дьюар
Главные тренеры
КанадаПол Морис
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
02.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс6 : 4Флорида Пантерз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс2 : 1 БФлорида Пантерз
20.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз3 : 1Торонто Мэйпл Лифс
13.05.2023НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 5-й матчТоронто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
11.05.2023НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 4-й матчФлорида Пантерз1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
08.05.2023НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 3-й матчФлорида Пантерз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
05.05.2023НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 2-й матчТоронто Мэйпл Лифс2 : 3Флорида Пантерз
03.05.2023НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 1-й матчТоронто Мэйпл Лифс2 : 4Флорида Пантерз
11.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
30.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз3 : 2 ОТ
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 0
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз2 : 0
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТФлорида Пантерз
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат0 : 6Флорида Пантерз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТ
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс5 : 6
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
09.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс3 : 2 ОТ
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс82114
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз81109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8196
7 Нью-Йорк Айлендерс8192
8 Вашингтон Кэпиталз8189
9 Детройт Ред Уингз8189
10 Питтсбург Пингвинз8188
11 Филадельфия Флайерз8187
12 Баффало Сэйбрз8284
13 Нью-Джерси Дэвилз8281
14 Оттава Сенаторз8176
15 Монреаль Канадиенс8175
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз80104
6 Нэшвилл Предаторз8299
7 Лос-Анджелес Кингз8197
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8186
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8147

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