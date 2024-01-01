Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс 17 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Флорида Пантерз Санрайз Торонто Мэйпл Лифс Торонто 41 вр Энтони Столарз 72 вр Сергей Бобровский 62 зщ Брэндон Монтур 42 зщ Густав Форслинг 7 зщ Дмитрий Куликов 77 зщ Нико Миккола 26 зщ Увис Балинскис 28 зщ Джош Махура 23 нп Картер Вераге 16 нп Александр Барков 13 нп Сэм Райнхарт 10 нп Владимир Тарасенко 19 нп Мэттью Ткачук 9 нп Сэм Беннетт 17 нп Эван Родригес 15 нп Антон Лунделль 27 нп Ээту Луостаринен 12 нп Джона Гаджович 82 нп Кевин Стенлунд 21 нп Ник Казинс 60 вр Джозеф Уолл 35 вр Илья Самсонов 20 зщ Джоэль Эдмундсон 46 зщ Илья Любушкин 44 зщ Морган Райлли 22 зщ Джейк Маккейб 2 зщ Симон Бенуа 37 зщ Тимоти Лильегрен 16 нп Митчелл Марнер 34 нп Остон Мэттьюс 59 нп Тайлер Бертуцци 88 нп Вильям Нюландер 91 нп Джон Таварес 23 нп Мэтт Нис 18 нп Ноа Грегор 29 нп Понтус Хольмберг 89 нп Николас Робертсон 75 нп Райан Ривз 64 нп Давид Кемпф 24 нп Коннор Дьюар Главные тренеры Пол Морис Шелдон Киф

История личных встреч 02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4 29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 Б 20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 13.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч 2 : 3 ОТ 11.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч 1 : 2 08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 3-й матч 3 : 2 ОТ 05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 2-й матч 2 : 3 03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч 2 : 4 11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТ 30.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 6 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТ 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5 09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4