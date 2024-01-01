Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
17 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|41
|вр
|Энтони Столарз
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|77
|зщ
|Нико Миккола
|26
|зщ
|Увис Балинскис
|28
|зщ
|Джош Махура
|23
|нп
|Картер Вераге
|16
|нп
|Александр Барков
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|17
|нп
|Эван Родригес
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|12
|нп
|Джона Гаджович
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|21
|нп
|Ник Казинс
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|35
|вр
|Илья Самсонов
|20
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|44
|зщ
|Морган Райлли
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|91
|нп
|Джон Таварес
|23
|нп
|Мэтт Нис
|18
|нп
|Ноа Грегор
|29
|нп
|Понтус Хольмберг
|89
|нп
|Николас Робертсон
|75
|нп
|Райан Ривз
|64
|нп
|Давид Кемпф
|24
|нп
|Коннор Дьюар
Главные тренеры
|Пол Морис
|Шелдон Киф
История личных встреч
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|13.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|2 : 3 ОТ
|11.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 2
|08.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|05.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|2 : 3
|03.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 1-й матч
|2 : 4
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|30.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|114
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|81
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|81
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|81
|92
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|81
|89
|9
|Детройт Ред Уингз
|81
|89
|10
|Питтсбург Пингвинз
|81
|88
|11
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|12
|Баффало Сэйбрз
|82
|84
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|81
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|81
|75
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|104
|6
|Нэшвилл Предаторз
|82
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|81
|86
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|81
|47