Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
17 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Райан Хаска
История личных встреч
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|10 : 0
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|11.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|15.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|114
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|81
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|81
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|81
|92
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|81
|89
|9
|Детройт Ред Уингз
|81
|89
|10
|Питтсбург Пингвинз
|81
|88
|11
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|12
|Баффало Сэйбрз
|82
|84
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|81
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|81
|75
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|104
|6
|Нэшвилл Предаторз
|82
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|81
|86
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|81
|47