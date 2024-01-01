Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз 17 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Ванкувер Кэнакс Ванкувер Калгари Флэймз Калгари Главные тренеры Рик Токкет Райан Хаска

История личных встреч 24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1 25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 10 : 0 09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б 01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТ 01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 15.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 Б 26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи 4 : 0 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3 11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 15.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4