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Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
17 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз

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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
КанадаРик Токкет
КанадаРайан Хаска
История личных встреч
24.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс4 : 2Калгари Флэймз
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз3 : 4Ванкувер Кэнакс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз5 : 2Ванкувер Кэнакс
07.10.2023НХЛ - предсезонные матчиВанкувер Кэнакс3 : 1Калгари Флэймз
25.09.2023НХЛ - предсезонные матчиКалгари Флэймз10 : 0Ванкувер Кэнакс
09.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 2 БКалгари Флэймз
01.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс4 : 5 ОТКалгари Флэймз
01.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз3 : 2Ванкувер Кэнакс
15.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз3 : 4 БВанкувер Кэнакс
26.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиКалгари Флэймз4 : 0Ванкувер Кэнакс
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Ванкувер Кэнакс
11.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
09.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс4 : 3
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Ванкувер Кэнакс
04.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Ванкувер Кэнакс
15.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз6 : 5
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 6Калгари Флэймз
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Калгари Флэймз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТКалгари Флэймз
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс82114
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз81109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8196
7 Нью-Йорк Айлендерс8192
8 Вашингтон Кэпиталз8189
9 Детройт Ред Уингз8189
10 Питтсбург Пингвинз8188
11 Филадельфия Флайерз8187
12 Баффало Сэйбрз8284
13 Нью-Джерси Дэвилз8281
14 Оттава Сенаторз8176
15 Монреаль Канадиенс8175
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз80104
6 Нэшвилл Предаторз8299
7 Лос-Анджелес Кингз8197
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8186
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8147

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