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Сморгонь - Днепр М 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
01 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Сморгонь
Днепр М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Днепр М, которое состоится 01 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Сморгонь
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь2 : 2
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Сморгонь
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 3Сморгонь
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 4 : 1Сморгонь
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 2
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Днепр М
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Днепр М0 : 2
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 1Днепр М
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Днепр М0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь616
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ613
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест612
4 Динамо Мн612
5 Неман612
6 Витебск610
7 Арсенал68
8 Гомель68
9 Ислочь68
10 Нафтан65
11 БАТЭ65
12 Днепр М65
13 Сморгонь65
14 Слуцк64
15
Зона вылета
Минск62
16
Зона вылета
Шахтёр С6-16

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