Сморгонь - Днепр М 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
01 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Днепр М, которое состоится 01 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 1
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|6
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|6
|13
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|6
|12
|4
|Динамо Мн
|6
|12
|5
|Неман
|6
|12
|6
|Витебск
|6
|10
|7
|Арсенал
|6
|8
|8
|Гомель
|6
|8
|9
|Ислочь
|6
|8
|10
|Нафтан
|6
|5
|11
|БАТЭ
|6
|5
|12
|Днепр М
|6
|5
|13
|Сморгонь
|6
|5
|14
|Слуцк
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Минск
|6
|2
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|6
|-16