Грузия - Португалия 26 Июня прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
26 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Португалия, которое состоится 26 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Португалия
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Соломон Кверквелия
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|3
|зщ
|Лаша Двали
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|20
|пз
|Анзор Меквабишвили
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|21
|пз
|Георгий Цитаишвили
|9
|пз
|Зурико Давиташвили
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|22
|вр
|Диогу Кошта
|2
|зщ
|Нелсон Семеду
|24
|зщ
|Антониу Силва
|4
|зщ
|Рубен Диаш
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|18
|пз
|Рубен Невеш
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Бернарду Силва
|11
|нп
|Жоау Феликс
|7
|нп
|Криштиану Роналду
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Роберто Мартинес
История личных встреч
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|3 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь C. Финал
|0 : 0 4 : 2
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|2 : 0
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 3
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Грузия — Португалия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|3
|3
|4
|Шотландия
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Италия
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|3
|2
|4
|Албания
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Австрия
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Франция
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Нидерланды
|3
|4
|4
|Польша
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|2
|3
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Украина
|2
|3
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1