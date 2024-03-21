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Грузия - Португалия 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
26 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Грузия
Португалия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Португалия, которое состоится 26 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Португалия
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Грузия зщ Соломон Кверквелия
4 Грузия зщ Гурам Кашия
3 Грузия зщ Лаша Двали
2 Грузия зщ Отар Какабадзе
20 Грузия пз Анзор Меквабишвили
6 Грузия пз Георгий Кочорашвили
21 Грузия пз Георгий Цитаишвили
9 Грузия пз Зурико Давиташвили
22 Грузия нп Жорж Микаутадзе
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
22 Португалия вр Диогу Кошта
2 Португалия зщ Нелсон Семеду
24 Португалия зщ Антониу Силва
4 Португалия зщ Рубен Диаш
20 Португалия зщ Жоау Канселу
18 Португалия пз Рубен Невеш
6 Португалия пз Жоау Пальинья
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Португалия нп Бернарду Силва
11 Португалия нп Жоау Феликс
7 Португалия нп Криштиану Роналду
Главные тренеры
Франция Вилли Саньоль
Испания Роберто Мартинес
История личных встреч
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Грузия1 : 1
18.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 1-й тур 3 : 1Грузия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 3Грузия
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь C. Финал Грузия0 : 0 4 : 2
21.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь C. 1/2 финала Грузия2 : 0
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 2-й тур 0 : 3Португалия
18.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 1-й тур Португалия2 : 1
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия3 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия1 : 2
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия4 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Грузия — Португалия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания39
2
1/8 финала
Италия34
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия32
4 Албания31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Австрия36
2
1/8 финала
Франция35
3
1/8 финала - возможный выход
Нидерланды34
4 Польша31
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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