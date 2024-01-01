Барселона - Севилья 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
20 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Севилья, которое состоится 20 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Севилья
Севилья
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|18
|нп
|Пау Виктор
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|23
|зщ
|Маркан
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|14
|нп
|Херард Фернандес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|21
|нп
|Чидера Эджуке
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|10
|15
|7
|Осасуна
|10
|15
|8
|Мальорка
|9
|14
|9
|Райо Вальекано
|9
|13
|10
|Сельта
|9
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|9
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Леганес
|9
|8
|17
|Хетафе
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3