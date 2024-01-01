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Барселона - Севилья 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
20 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Барселона
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Севилья, которое состоится 20 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Севилья
Севилья
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
11Бразилияпз Рафинья
18ИспаниянпПау Виктор
9ПольшанпРоберт Левандовски
13НорвегияврЭрьян Нюланд
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
23Бразилиязщ Маркан
3ИспаниязщАдрия Педроса
6СербиязщНеманья Гудель
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
11БельгияпзДоди Лукебакио
14ИспаниянпХерард Фернандес
7ИспаниянпИсаак Ромеро
21НигериянпЧидера Эджуке
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
26.05.2024Испания - Примера38-й турСевилья1 : 2Барселона
29.09.2023Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0Севилья
05.02.2023Испания - Примера20-й турБарселона3 : 0Севилья
03.09.2022Испания - Примера4-й турСевилья0 : 3Барселона
03.04.2022Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0Севилья
21.12.2021Испания - Примера4-й турСевилья1 : 1Барселона
03.03.2021Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчБарселона3 : 0 ДВСевилья
27.02.2021Испания - Примера25-й турСевилья0 : 2Барселона
10.02.2021Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчСевилья2 : 0Барселона
04.10.2020Испания - Примера5-й турБарселона1 : 1Севилья
06.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 3Барселона
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБарселона5 : 0
28.09.2024Испания — Примера8-й тур4 : 2Барселона
25.09.2024Испания — Примера7-й турБарселона1 : 0
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 5Барселона
06.10.2024Испания — Примера9-й турСевилья1 : 0
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Севилья
24.09.2024Испания — Примера7-й турСевилья2 : 1
20.09.2024Испания — Примера6-й тур2 : 1Севилья
14.09.2024Испания — Примера5-й турСевилья1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона924
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
3
Лига чемпионов
Атлетико М917
4
Лига чемпионов
Вильярреал917
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис1015
7 Осасуна1015
8 Мальорка914
9 Райо Вальекано913
10 Сельта913
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья912
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Леганес98
17 Хетафе98
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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