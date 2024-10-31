Аль-Ороба - Аль-Хиляль 11 Января прямая трансляция
11 Января 2025 года в 16:45 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ороба - Аль-Хиляль, которое состоится 11 Января 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ороба
Сакака
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Альваро Пачеко
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|28.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 1
|07.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 2
|31.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|4 : 0
|07.01.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|2 : 2 1 : 3
|07.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Иттихад
|13
|36
|2
|Аль-Хиляль
|13
|34
|3
|Аль-Кадисия
|13
|28
|4
|Аль-Наср
|14
|28
|5
|Аль-Ахли
|14
|26
|6
|Аль-Шабаб
|14
|23
|7
|Эр-Рияд
|14
|22
|8
|Аль-Халидж
|14
|20
|9
|Аль-Таавун
|13
|18
|10
|Дамак
|14
|18
|11
|Аль-Иттифак
|14
|15
|12
|Аль-Раед
|14
|14
|13
|Аль-Холуд
|14
|13
|14
|Аль-Ороба
|13
|13
|15
|Аль-Охдуд
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Аль-Вахда
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Аль-Фейха
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|14
|6