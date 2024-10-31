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Аль-Ороба - Аль-Хиляль 11 Января прямая трансляция

11 Января 2025 года в 16:45 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур
Аль-Ороба
Аль-Хиляль

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ороба - Аль-Хиляль, которое состоится 11 Января 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ороба
Сакака
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Альваро Пачеко
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Ороба0 : 1
28.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 0 : 1Аль-Ороба
23.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 3 : 1Аль-Ороба
07.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Аль-Ороба0 : 2
31.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 4 : 0Аль-Ороба
07.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Хиляль2 : 2 1 : 3
07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Хиляль3 : 2
03.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Аль-Хиляль3 : 0
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
26.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Иттихад1336
2 Аль-Хиляль1334
3 Аль-Кадисия1328
4 Аль-Наср1428
5 Аль-Ахли1426
6 Аль-Шабаб1423
7 Эр-Рияд1422
8 Аль-Халидж1420
9 Аль-Таавун1318
10 Дамак1418
11 Аль-Иттифак1415
12 Аль-Раед1414
13 Аль-Холуд1413
14 Аль-Ороба1313
15 Аль-Охдуд1412
16
Зона вылета
Аль-Вахда1412
17
Зона вылета
Аль-Фейха138
18
Зона вылета
Аль-Фатех146

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