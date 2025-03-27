Барселона - Осасуна 27 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 27-03-2025 22:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
27 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Осасуна, которое состоится 27 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Висенте Морено
История личных встреч
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|31.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|11.01.2024
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|08.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|21.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Трагические новости пришли из Каталонии — ушёл из жизни врач первой команды «Барселоны» Карлес Миньярро Гарсия. Новые дата и время начала матча будут объявлены дополнительно «Барселона» объявила о переносе матча с «Осасуной» из-за смерти врача команды 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 27-го тура Примеры: «Барселона» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|60
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Райо Вальекано
|28
|37
|10
|Севилья
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Реал Сосьедад
|28
|35
|13
|Жирона
|28
|34
|14
|Осасуна
|27
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|28
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16