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Барселона - Осасуна 27 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 27-03-2025 22:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
27 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Барселона
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Осасуна, которое состоится 27 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Висенте Морено
История личных встреч
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Осасуна4 : 2Барселона
31.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Барселона1 : 0Осасуна
11.01.2024 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 0Осасуна
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Осасуна1 : 2Барселона
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Барселона1 : 0Осасуна
08.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Осасуна1 : 2Барселона
13.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Барселона4 : 0Осасуна
12.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Осасуна2 : 2Барселона
06.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Осасуна0 : 2Барселона
29.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Барселона4 : 0Осасуна
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 4Барселона
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона3 : 1
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Барселона
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Барселона4 : 0
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона4 : 4
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Осасуна1 : 2
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Осасуна3 : 3
21.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 1 : 0Осасуна
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Осасуна1 : 1
10.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 1 : 1Осасуна
Текстовая трансляция
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Трагические новости пришли из Каталонии — ушёл из жизни врач первой команды «Барселоны» Карлес Миньярро Гарсия. Новые дата и время начала матча будут объявлены дополнительно «Барселона» объявила о переносе матча с «Осасуной» из-за смерти врача команды 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 27-го тура Примеры: «Барселона» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2760
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2860
3
Лига чемпионов
Атлетико М2856
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2744
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Райо Вальекано2837
10 Севилья2836
11 Хетафе2836
12 Реал Сосьедад2835
13 Жирона2834
14 Осасуна2733
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2828
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2827
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

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