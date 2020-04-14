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Борнмут - Фулхэм 14 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-04-2025 21:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
14 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Борнмут
Фулхэм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Фулхэм, которое состоится 14 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Фулхэм
Лондон
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Испания зщ Дин Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
12 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
8 Англия пз Алекс Скотт
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
30 Англия зщ Райан Сесеньон
16 Норвегия пз Сандер Берге
20 Сербия пз Саша Лукич
18 Бразилия пз Андреас Перейра
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
9 Бразилия нп Родриго Мунис
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Португалия Марку Силва
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Фулхэм2 : 2Борнмут
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм3 : 1Борнмут
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Борнмут3 : 0Фулхэм
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Борнмут2 : 1Фулхэм
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм2 : 2Борнмут
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Борнмут1 : 1Фулхэм
03.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Фулхэм1 : 1Борнмут
20.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут0 : 1Фулхэм
27.10.2018 Англия - Премьер-лига 10-й тур Фулхэм0 : 3Борнмут
06.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Фулхэм1 : 5Борнмут
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Борнмут
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Борнмут1 : 2
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Борнмут1 : 2
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут1 : 2
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Борнмут
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Фулхэм3 : 2
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Фулхэм
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Фулхэм0 : 3
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Фулхэм2 : 0
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
5
Лига Европы
Челси3254
6 Астон Вилла3254
7 Ньюкасл Юнайтед3053
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3248
10 Борнмут3145
11 Брентфорд3243
12 Кристал Пэлас3143
13 Манчестер Юнайтед3138
14 Эвертон3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вулверхэмптон3235
17 Вест Хэм Юнайтед3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

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