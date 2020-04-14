Борнмут - Фулхэм 14 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-04-2025 21:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
14 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Фулхэм, которое состоится 14 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Фулхэм
Лондон
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Дин Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|8
|пз
|Алекс Скотт
|11
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Марку Силва
История личных встреч
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|03.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|27.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|06.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 5
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Челси
|32
|54
|6
|Астон Вилла
|32
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|53
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Брентфорд
|32
|43
|12
|Кристал Пэлас
|31
|43
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|38
|14
|Эвертон
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вулверхэмптон
|32
|35
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10