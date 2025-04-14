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Атлетико - Вальядолид 14 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-04-2025 21:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
14 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Атлетико М
Вальядолид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вальядолид, которое состоится 14 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
15 Франция зщ Клеман Лангле
21 Испания зщ Хавьер Галан
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Пабло Барриос
4 Англия пз Конор Галлахер
22 Аргентина нп Джулиано Симеоне
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
1 Португалия вр Андре Феррейра
5 Испания зщ Хави Санчес
3 Испания зщ Давид Торрес
39 Марокко зщ Адам Азну
22 Италия пз Антонио Кандела
20 Хорватия пз Станко Юрич
4 Венгрия пз Тамаш Никичер
10 Испания пз Иван Санчес
21 Марокко пз Селим Амалла
11 Испания пз Рауль Моро
7 Сенегал нп Мамаду Силла
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Уругвай Пауло Пессолано
История личных встреч
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Вальядолид0 : 5Атлетико М
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вальядолид2 : 5Атлетико М
21.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетико М3 : 0Вальядолид
22.05.2021 Испания - Примера 38-й тур Вальядолид1 : 2Атлетико М
05.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Атлетико М2 : 0Вальядолид
20.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Атлетико М1 : 0Вальядолид
06.10.2019 Испания - Примера 8-й тур Вальядолид0 : 0Атлетико М
27.04.2019 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М1 : 0Вальядолид
15.12.2018 Испания - Примера 16-й тур Вальядолид2 : 3Атлетико М
15.02.2014 Испания - Примера 24-й тур Атлетико М3 : 0Вальядолид
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 2Атлетико М
02.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Атлетико М0 : 1
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 1 : 1Атлетико М
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Атлетико М2 : 4
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М1 : 0 2 : 4
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Вальядолид0 : 4
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 2 : 1Вальядолид
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Вальядолид0 : 1
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 2 : 1Вальядолид
28.02.2025 Испания — Примера 26-й тур Вальядолид1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3170
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3054
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2948
7 Сельта3143
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3040
11 Хетафе3139
12 Осасуна3138
13 Валенсия3137
14 Севилья3136
15 Эспаньол3035
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3128
20
Зона вылета
Вальядолид3016

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