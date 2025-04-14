Атлетико - Вальядолид 14 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-04-2025 21:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
14 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вальядолид, которое состоится 14 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Андре Феррейра
|5
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Давид Торрес
|39
|зщ
|Адам Азну
|22
|пз
|Антонио Кандела
|20
|пз
|Станко Юрич
|4
|пз
|Тамаш Никичер
|10
|пз
|Иван Санчес
|21
|пз
|Селим Амалла
|11
|пз
|Рауль Моро
|7
|нп
|Мамаду Силла
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 5
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 5
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|20.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 3
|15.02.2014
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|30
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|48
|7
|Сельта
|31
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Осасуна
|31
|38
|13
|Валенсия
|31
|37
|14
|Севилья
|31
|36
|15
|Эспаньол
|30
|35
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|31
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|30
|16