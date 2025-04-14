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Наполи - Эмполи 14 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-04-2025 20:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
14 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Наполи
Эмполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Эмполи, которое состоится 14 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Эмполи
Эмполи
96 Италия вр Симоне Скуффет
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
6 Шотландия пз Билли Гилмор
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Бразилия пз Давид Нерес
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
35 Италия зщ Лука Мариануччи
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
5 Италия пз Альберто Грасси
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
10 Италия пз Якопо Фаццини
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Эмполи0 : 1Наполи
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Эмполи1 : 0Наполи
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Наполи0 : 1Эмполи
25.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Эмполи0 : 2Наполи
08.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Наполи2 : 0Эмполи
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Эмполи3 : 2Наполи
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Наполи0 : 1Эмполи
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 2Эмполи
03.04.2019 Италия - Серия А 30-й тур Эмполи2 : 1Наполи
02.11.2018 Италия - Серия А 11-й тур Наполи5 : 1Эмполи
07.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 1Наполи
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Наполи2 : 1
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 0 : 0Наполи
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Наполи2 : 1
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Наполи1 : 1
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Эмполи0 : 0
01.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Эмполи0 : 3
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 1 : 1Эмполи
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 1 : 0Эмполи
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Эмполи0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Фиорентина3253
8 Рома3153
9 Милан3251
10 Торино3140
11 Удинезе3240
12 Дженоа3239
13 Комо3133
14 Верона3232
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3226
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3124
20
Зона вылета
Монца3215

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