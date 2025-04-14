Наполи - Эмполи 14 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-04-2025 20:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
14 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Эмполи, которое состоится 14 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Эмполи
Эмполи
|96
|вр
|Симоне Скуффет
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|6
|пз
|Билли Гилмор
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|35
|зщ
|Лука Мариануччи
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 2
|08.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|02.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|5 : 1
|07.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Фиорентина
|32
|53
|8
|Рома
|31
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Дженоа
|32
|39
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|32
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|32
|15