Манчестер Сити - Тоттенхэм 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 13:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|82
|зщ
|Рико Льюис
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|52
|пз
|Оскар Бобб
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|23
|зщ
|Педро Порро
|24
|зщ
|Джед Спенс
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Томас Франк
История личных встреч
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|14.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|05.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|19.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 2
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 3-й тур
|2 : 5
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 2-й тур
|6 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|13.08.2025
|Суперкубок УЕФА 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|7
|Арсенал
|1
|3
|8
|Фулхэм
|1
|1
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|10
|Челси
|1
|1
|11
|Кристал Пэлас
|1
|1
|12
|Астон Вилла
|1
|1
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|14
|Эвертон
|1
|0
|15
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Брентфорд
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0