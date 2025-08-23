22:19 ()
Манчестер Сити - Тоттенхэм 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 13:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Англия вр Джеймс Траффорд
82 Англия зщ Рико Льюис
5 Англия зщ Джон Стоунз
3 Португалия зщ Рубен Диаш
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
52 Норвегия пз Оскар Бобб
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Италия вр Гульельмо Викарио
4 Австрия зщ Кевин Дансо
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
23 Испания зщ Педро Порро
24 Англия зщ Джед Спенс
6 Португалия пз Жоау Пальинья
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
20 Гана пз Мохаммед Кудус
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Дания Томас Франк
История личных встреч
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Сити
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Сити0 : 4Тоттенхэм Хотспур
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Манчестер Сити
14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Манчестер Сити
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Сити
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 3Тоттенхэм Хотспур
05.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
19.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити4 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 4Манчестер Сити
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3Манчестер Сити
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Манчестер Сити3 : 4 ДВ
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 3-й тур 2 : 5Манчестер Сити
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 2-й тур Манчестер Сити6 : 0
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
13.08.2025 Суперкубок УЕФА 2025 Финал 2 : 2 4 : 3Тоттенхэм Хотспур
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Лидс Юнайтед13
7 Арсенал13
8 Фулхэм11
9 Брайтон энд Хоув Альбион11
10 Челси11
11 Кристал Пэлас11
12 Астон Вилла11
13 Ньюкасл Юнайтед11
14 Эвертон10
15 Манчестер Юнайтед10
16 Борнмут10
17 Брентфорд10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

