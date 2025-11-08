01:59 ()
Суббота 08 ноября
Карпаты - Кривбасс 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 18:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
08 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Карпаты
Кривбасс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Кривбасс, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн
История личных встреч
14.12.2024Украина — Премьер-лига17-й турКривбасс2 : 0Карпаты
11.08.2024Украина — Премьер-лига2-й турКарпаты3 : 0Кривбасс
18.05.2013Украина - Премьер-лига29-й турКривбасс3 : 2Карпаты
04.11.2012Украина - Премьер-лига14-й турКарпаты6 : 0Кривбасс
02.05.2012Украина - Премьер-лига29-й турКарпаты2 : 0Кривбасс
22.10.2011Украина - Премьер-лига14-й турКривбасс1 : 1Карпаты
14.11.2010Украина - Премьер-лига17-й турКарпаты2 : 1Кривбасс
18.07.2010Украина - Премьер-лига2-й турКривбасс0 : 0Карпаты
05.05.2010Украина - Премьер-лига29-й турКарпаты0 : 2Кривбасс
22.11.2009Украина - Премьер-лига14-й турКривбасс1 : 2Карпаты
03.11.2025Украина — Премьер-лига11-й тур0 : 1Карпаты
25.10.2025Украина — Премьер-лига10-й турКарпаты0 : 0
19.10.2025Украина — Премьер-лига9-й турКарпаты1 : 3
04.10.2025Украина — Премьер-лига8-й тур0 : 2Карпаты
27.09.2025Украина — Премьер-лига7-й турКарпаты3 : 3
01.11.2025Украина — Премьер-лига11-й турКривбасс2 : 2
26.10.2025Украина — Премьер-лига10-й тур4 : 0Кривбасс
18.10.2025Украина — Премьер-лига9-й тур1 : 2Кривбасс
05.10.2025Украина — Премьер-лига8-й турКривбасс3 : 1
28.09.2025Украина — Премьер-лига7-й тур0 : 0Кривбасс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1124
2
Лига конференций
Динамо К1120
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1120
4 Полесье1120
5 Кривбасс1120
6 Колос1219
7 Металлист 19251117
8 Заря1116
9 Оболонь-Бровар1216
10 Карпаты1115
11 Кудровка1214
12 Верес1113
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В117
16
Зона вылета
Полтава116

