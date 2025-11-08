Карпаты - Кривбасс 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 18:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
08 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Кривбасс, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карпаты
Львов
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|14.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|18.05.2013
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|04.11.2012
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|6 : 0
|02.05.2012
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|22.10.2011
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|14.11.2010
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|18.07.2010
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.05.2010
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|22.11.2009
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 3
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|24
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|11
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|11
|20
|4
|Полесье
|11
|20
|5
|Кривбасс
|11
|20
|6
|Колос
|12
|19
|7
|Металлист 1925
|11
|17
|8
|Заря
|11
|16
|9
|Оболонь-Бровар
|12
|16
|10
|Карпаты
|11
|15
|11
|Кудровка
|12
|14
|12
|Верес
|11
|13
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6