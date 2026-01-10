Комо - Болонья 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
10 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Болонья, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Болонья
|1
|вр
|Жан Бутез
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|34
|зщ
|Диего Карлос
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|19
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|13
|вр
|Федерико Равалья
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|41
|зщ
|Мартин Витик
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|20
|пз
|Надир Цортеа
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|4
|пз
|Томмазо Побега
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|18
|33
|7
|Аталанта
|19
|28
|8
|Болонья
|18
|26
|9
|Лацио
|19
|25
|10
|Удинезе
|19
|25
|11
|Торино
|19
|23
|12
|Сассуоло
|19
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Кальяри
|19
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|19
|13
| 20
Зона вылета
|Пиза
|19
|12