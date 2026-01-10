01:54 ()
Комо - Болонья 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
10 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Комо
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Болонья, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Болонья
Болонья
1ФранцияврЖан Бутез
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
3ИспаниязщАлекс Валле
31КосовозщМергим Войвода
34БразилиязщДиего Карлос
23АргентинапзМаксимо Перроне
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
10АргентинапзНиколас Пас
19ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
17ИспаниянпХесус Родригес
11ГрециянпАнастасиос Дувикас
13ИталияврФедерико Равалья
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
33ИспаниязщХуан Миранда
41ЧехиязщМартин Витик
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
20ИталияпзНадир Цортеа
80ИталияпзДжованни Фаббьян
4ИталияпзТоммазо Побега
28ИталиянпНиколо Камбьяги
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
30.08.2025Италия — Серия А2-й турБолонья1 : 0Комо
01.02.2025Италия — Серия А23-й турБолонья2 : 0Комо
14.09.2024Италия — Серия А4-й турКомо2 : 2Болонья
06.01.2026Италия — Серия А19-й тур0 : 3Комо
03.01.2026Италия — Серия А18-й турКомо1 : 0
27.12.2025Италия — Серия А17-й тур0 : 3Комо
15.12.2025Италия — Серия А15-й тур1 : 0Комо
06.12.2025Италия — Серия А14-й тур4 : 0Комо
07.01.2026Италия — Серия А19-й турБолонья0 : 2
04.01.2026Италия — Серия А18-й тур3 : 1Болонья
28.12.2025Италия — Серия А17-й турБолонья1 : 1
22.12.2025Суперкубок ИталииФинал2 : 0Болонья
19.12.2025Суперкубок Италии1/2 финалаБолонья1 : 1 3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1839
3
Лига чемпионов
Наполи1838
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1833
7 Аталанта1928
8 Болонья1826
9 Лацио1925
10 Удинезе1925
11 Торино1923
12 Сассуоло1923
13 Кремонезе1922
14 Кальяри1919
15 Парма1818
16 Лечче1817
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Верона1813
19
Зона вылета
Фиорентина1913
20
Зона вылета
Пиза1912

