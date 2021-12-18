СМИ уточнили детали сделки Миколенко с «Эвертоном»

Дата публикации: 18-12-2021

Виталий Миколенко вскоре пополнит состав «Эвертона». Медосмотр украинца практически завершен, а сам он готовится подписать контракт с «ирисками». О переходе защитника «Динамо» англичане объявят в ближайшее время.



«The Guardian» утверждает, что Миколенко подпишет с «ирисками» 5-летнее соглашение. За своего футболиста киевляне получат 17,9 млн фунтов (21 млн евро). Вместе с бонусами сумма может возрасти до 23 млн евро.



Трансфер Миколенко, вероятно, скажется на судьбе Люки Диня и приблизит его уход из «Эвертона» зимой.



Ранее СМИ писали о структуре выплат за трансфер украинца. Компенсацию за своего защитника «Динамо» будет получать регулярными платежами в течение 3 лет.



В сезоне 21/22 в активе Виталия 21 встреча (3 ассиста).