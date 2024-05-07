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«Астон Вилла» приближается к трансферу защитника «Атлетико»

Дата публикации: 07-05-2024

«Астон Вилла» близка к подписанию Марио Эрмосо, выступающего за «Атлетико», пишет Николо Скира. Ближайшим летом футболист получит статус свободного агента, чем хочет воспользоваться английская команда.

Журналист сообщает, что соглашение «Астон Виллы» с Эрмосо будет рассчитано до июня 2028 года. Зарплата испанца в бирмингемской команде составит 5 млн евро за сезон.

«Атлетико» не планировал расставаться с Эрмосо и пытался переподписать с ним контракт, но тот выдвинул чрезмерно высокие финансовые требования. Также сообщалось, что карьера центрдефа может продолжиться в «Барселоне».

В этом сезоне Эрмосо провел за «матрасников» 41 матч (2 гола, 2 ассиста). Transfermarkt.de оценивает 28-летнего игрока в 25 млн евро.

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