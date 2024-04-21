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Брюгге - Фиорентина 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
08 Мая 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Брюгге
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Фиорентина, которое состоится 08 Мая 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Фиорентина
Флоренция, Италия
22 Бельгия вр Симон Миньоле
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
58 Бельгия зщ Йорне Спилерс
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
55 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
39 Колумбия пз Эдер Баланта
10 Норвегия пз Уго Ветлесен
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
7 Дания нп Андреас Сков Ольсен
32 Норвегия нп Антонио Нуса
99 Бразилия нп Игор Тьяго
1 Италия вр Пьетро Терраччано
2 Бразилия зщ Додо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
16 Италия зщ Лука Раньери
3 Италия зщ Кристиано Бираги
6 Бразилия пз Артур
38 Италия пз Роландо Мандрагора
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
20 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Бельгия Ники Хайен
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина3 : 2Брюгге
05.05.2024 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 37-й тур 1 : 2Брюгге
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина3 : 2Брюгге
28.04.2024 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 3Брюгге
24.04.2024 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 35-й тур Брюгге4 : 0
21.04.2024 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 2Брюгге
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 1Фиорентина
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина3 : 2Брюгге
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Фиорентина5 : 1
24.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 4 : 1Фиорентина
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 2Фиорентина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги конференций: «Брюгге» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени. В первом матче победила «Фиорентина» — 3:2.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 3 : 0
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 4 : 0
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 1 : 6 ДВ
Штурм
Лилль
0 : 3 1 : 1
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 0 : 1
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 0 : 0 3 : 1
Динамо З
ПАОК
2 : 0 5 : 1
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 1 : 1
1/4 финала
Команда12
Виктория Пльзень
Фиорентина
0 : 0 2 : 0 ДВ
Олимпиакос
Фенербахче
3 : 2 1 : 0 2 : 3
Команда12
Астон Вилла
Лилль
2 : 1 2 : 1 3 : 4
Брюгге
ПАОК
1 : 0 0 : 2
1/2 финала
Команда12
Астон Вилла
Олимпиакос
2 : 4 09.05
Команда12
Фиорентина
Брюгге
3 : 2 08.05
Финал
WSF1
WSF2
29.05

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