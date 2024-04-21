Брюгге - Фиорентина 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
08 Мая 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Фиорентина, которое состоится 08 Мая 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Фиорентина
Флоренция, Италия
|22
|вр
|Симон Миньоле
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|58
|зщ
|Йорне Спилерс
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|39
|пз
|Эдер Баланта
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|32
|нп
|Антонио Нуса
|99
|нп
|Игор Тьяго
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|20
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Ники Хайен
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|05.05.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|1 : 2
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|28.04.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 3
|24.04.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|4 : 0
|21.04.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги конференций: «Брюгге» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени. В первом матче победила «Фиорентина» — 3:2.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|3 : 0
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|4 : 0
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|1 : 6 ДВ
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|0 : 1
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|0 : 0 3 : 1
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|5 : 1
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|1 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Виктория Пльзень
Фиорентина
|0 : 0
|2 : 0 ДВ
| Олимпиакос
Фенербахче
|3 : 2
|1 : 0 2 : 3
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Лилль
|2 : 1
|2 : 1 3 : 4
| Брюгге
ПАОК
|1 : 0
|0 : 2
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Олимпиакос
|2 : 4
|09.05
|Команда
|1
|2
| Фиорентина
Брюгге
|3 : 2
|08.05
Финал
| WSF1
WSF2
|29.05