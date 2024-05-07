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Лопетеги согласовал условия с «Вест Хэмом» и сменит Мойеса на посту главного тренера

Дата публикации: 07-05-2024

Следующим наставником «Вест Хэма» станет Хулен Лопетеги. Информацию разместил в соцсети Фабрицио Романо.

Специалист согласился на условия, подготовленные «молотобойцами». Принципиальная договоренность достигнута, теперь «Вест Хэму» предстоит уточнить с Лопетеги формальности, после чего стороны должны будут подписать контракт.

С лета 2023 года испанец оставался без работы. До этого он возглавлял «Вулверхэмптон».

Ранее СМИ писали, что 57-летний Лопетеги значился в числе кандидатов на пост наставника «Милана». Однако фанаты «россонери» крайне негативно восприняли его возможное назначение, после чего клубу пришлось отказаться от данного варианта.

В настоящий момент «Вест Хэмом» руководит Дэвид Мойес, контракт с которым истекает ближайшим летом.

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