Лопетеги согласовал условия с «Вест Хэмом» и сменит Мойеса на посту главного тренера

Дата публикации: 07-05-2024

Следующим наставником «Вест Хэма» станет Хулен Лопетеги. Информацию разместил в соцсети Фабрицио Романо.



Специалист согласился на условия, подготовленные «молотобойцами». Принципиальная договоренность достигнута, теперь «Вест Хэму» предстоит уточнить с Лопетеги формальности, после чего стороны должны будут подписать контракт.



С лета 2023 года испанец оставался без работы. До этого он возглавлял «Вулверхэмптон».



Ранее СМИ писали, что 57-летний Лопетеги значился в числе кандидатов на пост наставника «Милана». Однако фанаты «россонери» крайне негативно восприняли его возможное назначение, после чего клубу пришлось отказаться от данного варианта.



В настоящий момент «Вест Хэмом» руководит Дэвид Мойес, контракт с которым истекает ближайшим летом.