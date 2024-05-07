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«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»

Дата публикации: 07-05-2024

«Ман Юнайтед» готов вступить в борьбу за полузащитника «Шальке». На Ассана Уэдраого, решившего уйти из гельзенкирхенской команды ближайшим летом, также претендует «Бавария».

По данным Флориана Плеттенберга, представители «красных дьяволов» побывали на последней игре «Шальке», чтобы лично оценить игру Уэдраого.

Несмотря на интерес к футболисту со стороны «Юнайтед», фаворитами в споре за него остаются «Бавария» и «Лейпциг», которые надеются привлечь соотечественника гарантиями игрового времени.

В сезоне 2023/2024 на счету Уэдраого 2 забитых мяча и 2 результативных паса в 15 встречах за «горняков».

Ценник на 17-летнего вундеркинда составляет 8 млн евро («Transfermarkt»). Его контракт с «Шальке» истекает в 2027 году.

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