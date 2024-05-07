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«Милан» нацелится на форварда из Лиги 1, если сорвется сделка по Зиркзее

Дата публикации: 07-05-2024

Карьера Джонатана Дэвида может продолжиться в Серии А. Экрем Конур утверждает, что форвард «Лилля» станет главной трансферной целью «Милана» на летнее межсезонье при условии, что «россонери» не удастся заполучить Джошуа Зиркзее из «Болоньи». На последнего претендуют сразу несколько европейских грандов, потому его переход в миланскую команду может сорваться.

Трудовые отношения Дэвида с «догами» рассчитаны до середины 2025 года. Во французскую команду он перебрался в 2020 году из бельгийского «Гента» за 27 млн евро.

В нынешнем сезоне в активе 24-летнего нападающего 44 встречи за «Лилль» (24 забитых мяча, 8 голевых передач).

Ориентировочная стоимость Дэвида – 50 000 000 евро («Transfermarkt»).

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