Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»

Дата публикации: 07-05-2024

Франко Мастантуоно, являющийся объектом интереса «Барселоны» и «Реала», определился со своим будущим.



«Relevo» утверждает, что хавбек «Ривер Плейта» выбрал «сливочных». При этом в ближайшее время 16-летний аргентинец точно не сыграет за мадридскую команду. Мастантуоно станет совершеннолетним лишь в августе следующего года. До этого момента выступать за клубы из Европы ему нельзя.



Мастантуоно обучался футболу в системе «Ривер Плейта». В этом сезоне на счету полузащитника 11 встреч за команду из Буэнос-Айреса, в которых он отметился 2 забитыми мячами.



Соглашение полузащитника с «миллионерами» в силе до декабря 2026 года. Рыночный ценник на Мастантуоно составляет 4 млн евро (источник – Transfermarkt.de).