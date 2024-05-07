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Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»

Дата публикации: 07-05-2024

Франко Мастантуоно, являющийся объектом интереса «Барселоны» и «Реала», определился со своим будущим.

«Relevo» утверждает, что хавбек «Ривер Плейта» выбрал «сливочных». При этом в ближайшее время 16-летний аргентинец точно не сыграет за мадридскую команду. Мастантуоно станет совершеннолетним лишь в августе следующего года. До этого момента выступать за клубы из Европы ему нельзя.

Мастантуоно обучался футболу в системе «Ривер Плейта». В этом сезоне на счету полузащитника 11 встреч за команду из Буэнос-Айреса, в которых он отметился 2 забитыми мячами.

Соглашение полузащитника с «миллионерами» в силе до декабря 2026 года. Рыночный ценник на Мастантуоно составляет 4 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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