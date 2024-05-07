05:48 ()
Свернуть список

Сразу два игрока «Арсенала» могут перебраться в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 07-05-2024

По завершении сезона из «Арсенала» могут уйти сразу 2 футболиста, с которыми Микель Артета, тренирующий «пушкарей», не хотел бы расставаться. Речь идет о Габриэле Жезусе и Томасе Парти. Как пишет «Daily Express», заполучить игроков хотят саудовские клубы.

В Саудовской Аравии футболистам могут предложить огромные зарплаты. О каких конкретно суммах идет речь, информация отсутствует.

Ранее СМИ писали, что в «Арсенале» недовольны результативностью Жезуса. В текущем сезоне в 34 встречах за «красно-белых» бразилец записал на свой счет 8 голов и 8 результативных передач.

Парти в сезоне 2023/2024 почти не играл из-за травм. В его активе 14 матчей за лондонцев (без результативных действий). Несмотря на это, Артета высоко оценивает игровые качества Парти.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close