Сразу два игрока «Арсенала» могут перебраться в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 07-05-2024

По завершении сезона из «Арсенала» могут уйти сразу 2 футболиста, с которыми Микель Артета, тренирующий «пушкарей», не хотел бы расставаться. Речь идет о Габриэле Жезусе и Томасе Парти. Как пишет «Daily Express», заполучить игроков хотят саудовские клубы.



В Саудовской Аравии футболистам могут предложить огромные зарплаты. О каких конкретно суммах идет речь, информация отсутствует.



Ранее СМИ писали, что в «Арсенале» недовольны результативностью Жезуса. В текущем сезоне в 34 встречах за «красно-белых» бразилец записал на свой счет 8 голов и 8 результативных передач.



Парти в сезоне 2023/2024 почти не играл из-за травм. В его активе 14 матчей за лондонцев (без результативных действий). Несмотря на это, Артета высоко оценивает игровые качества Парти.