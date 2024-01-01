05:51 ()
Свернуть список

Динамо Мх - Химки 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
08 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Динамо Мх
Химки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Химки, которое состоится 08 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Химки1 : 0Динамо Мх
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Динамо Мх3 : 0
29.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур 0 : 0Динамо Мх
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Динамо Мх0 : 0
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 0 : 1Динамо Мх
15.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 3Динамо Мх
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Химки5 : 4
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур 1 : 2Химки
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Химки1 : 0
19.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 2Химки
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Химки0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3057
2
Повышение
Динамо Мх3055
3
Плей-офф за повышение
Акрон3053
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3048
5 Родина3046
6 Алания3042
7 Нефтехимик3042
8 Тюмень3042
9 Енисей3041
10 СКА-Хабаровск3041
11 Шинник3041
12 КАМАЗ3040
13 Торпедо М3039
14 Черноморец3033
15 Ленинградец3030
16
Зона вылета
Сокол3028
17
Зона вылета
Волгарь3027
18
Зона вылета
Кубань3023

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close