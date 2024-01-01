Динамо Мх - Химки 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
08 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Химки, которое состоится 08 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Химки
Химки
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 0
|29.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 3
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|5 : 4
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|30
|57
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|30
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|30
|53
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|30
|48
|5
|Родина
|30
|46
|6
|Алания
|30
|42
|7
|Нефтехимик
|30
|42
|8
|Тюмень
|30
|42
|9
|Енисей
|30
|41
|10
|СКА-Хабаровск
|30
|41
|11
|Шинник
|30
|41
|12
|КАМАЗ
|30
|40
|13
|Торпедо М
|30
|39
|14
|Черноморец
|30
|33
|15
|Ленинградец
|30
|30
| 16
Зона вылета
|Сокол
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|30
|23