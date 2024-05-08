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КАМАЗ - Енисей 08 Мая прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
08 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
КАМАЗ
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Енисей, которое состоится 08 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
06.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Енисей2 : 1КАМАЗ
01.11.2022 Fonbet Кубок России 1/16 финала КАМАЗ2 : 0Енисей
14.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ1 : 0Енисей
30.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей0 : 0КАМАЗ
13.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ1 : 1Енисей
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа A. 2-й тур КАМАЗ2 : 2Енисей
21.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
27.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур КАМАЗ0 : 1Енисей
08.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 46-й тур КАМАЗ2 : 1Енисей
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 0 : 0КАМАЗ
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур КАМАЗ1 : 0
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 1 : 0КАМАЗ
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур КАМАЗ1 : 0
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 2КАМАЗ
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 0 : 0Енисей
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Енисей1 : 1
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 0 : 2Енисей
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 3 : 0Енисей
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Енисей4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3057
2
Повышение
Динамо Мх3055
3
Плей-офф за повышение
Акрон3053
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3048
5 Родина3046
6 Алания3042
7 Нефтехимик3042
8 Тюмень3042
9 Енисей3041
10 СКА-Хабаровск3041
11 Шинник3041
12 КАМАЗ3040
13 Торпедо М3039
14 Черноморец3033
15 Ленинградец3030
16
Зона вылета
Сокол3028
17
Зона вылета
Волгарь3027
18
Зона вылета
Кубань3023

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