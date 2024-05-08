КАМАЗ - Енисей 08 Мая прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
08 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Енисей, которое состоится 08 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|2 : 1
|01.11.2022
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|14.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|30.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 0
|13.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 1
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2
|21.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 0
|27.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 1
|08.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|46-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 0
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|30
|57
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|30
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|30
|53
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|30
|48
|5
|Родина
|30
|46
|6
|Алания
|30
|42
|7
|Нефтехимик
|30
|42
|8
|Тюмень
|30
|42
|9
|Енисей
|30
|41
|10
|СКА-Хабаровск
|30
|41
|11
|Шинник
|30
|41
|12
|КАМАЗ
|30
|40
|13
|Торпедо М
|30
|39
|14
|Черноморец
|30
|33
|15
|Ленинградец
|30
|30
| 16
Зона вылета
|Сокол
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|30
|23