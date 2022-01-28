Источник: «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он согласился уйти в «Фиорентину»

Дата публикации: 28-01-2022

В Интернете появились подробности трансфера Кокорина в «Фиорентину». Информация была размещена в Telegram-канале «Мутко против».



За переезд в Италию «Спартаку» пришлось выплатить форварду и его агенту 2 млн евро. В «Фиорентине» россиянину предложили меньшую зарплату, потому он не согласился бы на трансфер без компенсации понесенных потерь. «Красно-белым» требовалось избавиться от Александра, чтобы осуществить переход Квинси Промеса.



Оформление трансфера Кокорина осуществлял Евгений Мележиков (гендиректор «Спартака») при содействии Фабио Капелло и Франко Камоцци.



Россиянин пополнил состав «Фиорентины» зимой 2021 года, подписав с клубом контракт до лета 2024 года. «Фиолетовые» заплатили за его переход 4,5 млн евро.