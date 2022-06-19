Отец Черышева: «Будущее Дениса? На следующей неделе можно ждать новостей»

Дата публикации: 19-06-2022

Дмитрий Черышев дал комментарии относительно будущего места работы сына. Отец полузащитника «Валенсии» отметил, что каких-то новостей можно ожидать на следующей неделе.



«Когда Денис вернется в Россию? Не готов ответить на данный вопрос. Вариант с «Торпедо»? Пока у меня нет информации. Думаю, новости по будущему Дениса появятся на следующей неделе», - цитирует Дмитрия Черышева издание «РБ Спорт».



В сезоне 21/22 хавбек защищал цвета «Валенсии». Стороны не продлили соглашение, срок действия которого истекает в июне, потому Черышев покинет клуб как свободный агент. В завершившемся сезоне на счету 31-летнего россиянина 20 игр за «Валенсию» (1 гол, 2 результативные передачи).



Transfermarkt.de оценивает Черышева в 2,5 млн евро.