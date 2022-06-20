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Ахметов подпишет контракт с «Краснодаром» на три года

Дата публикации: 20-06-2022

Издание «РБ Спорт» утверждает, что карьера Ильзата Ахметова продолжится в «Краснодаре». Экс-хавбек ЦСКА заключит с «быками» контракт на 3 года. В новый клуб он перейдет бесплатно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что россиянин находится в расположении «Краснодара».

В ЦСКА Ахметов перебрался летом 2018 года. В завершившемся сезоне на счету 24-летнего полузащитника 22 игры в составе «армейцев» (2 забитых мяча, 3 голевых паса). Вместе с «красно-синими» он стал обладателем Суперкубка России. Рыночная стоимость Ахметова равняется 2,8 млн евро («Transfermarkt»).

Интерес к Ильзату также проявляли «Ахмат» и «Торпедо». При этом в «Локомотиве» от услуг хавбека отказались.

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