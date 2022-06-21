«Спартак» готов продать Крала и хочет выручить за него не менее 6 млн евро

Дата публикации: 21-06-2022

«Metaratings» пишет, что «Спартак» готов отпустить Алекса Крала. Москвичи рассчитывают получить за своего хавбека не меньше 6 000 000 евро.



Источник отмечает, что предметный интерес к чеху есть со стороны «Герты». Однако берлинцы хотят взять 24-летнего полузащитника в аренду. «Красно-белые» же надеются продать Крала до 30-го июня, поскольку в этот день пройдет заседание ФИФА, где будет обсуждаться вопрос по продлению возможности приостановки контрактов легионеров с командами из России.



Крал перебрался в «Спартак» в августе 2019 года. Его переход обошелся клубу в 12 млн евро. В минувшем сезоне чех находился в аренде в «Вест Хэме», за который провел 6 встреч (без результативных действий).