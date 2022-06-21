«Сочи» объявил о назначении Гаранина тренером команды

Дата публикации: 21-06-2022

Тренерский штаб «Сочи» пополнился несколькими специалистами. Вначале пресс-служба клуба представила Вадима Гаранина, который будет тренировать команду в следующем сезоне. В его штаб включили Илью Гердта, Александра Аверьянова и Дмитрия Мантуша.



О сроках соглашения между «Сочи» и новым наставником не сообщается. Также неизвестно, какую должность в краснодарской команде займет Гаранин.



Ранее СМИ утверждали, что возглавить «Сочи» Гаранин не сможет, поскольку у него нет требуемой лицензии. В настоящий момент он завершает обучение на лицензию категории «А». По регламенту руководить клубом РПЛ может лишь специалист с лицензией «Pro» или обучающийся на нее.



В завершившемся сезоне новый тренерский штаб «Сочи» работал в «Енисее» и дошел с ним до полуфинала Кубка страны.