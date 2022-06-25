В «Зените» подтвердили возможный уход Алберто

Дата публикации: 25-06-2022

Александр Медведев, занимающий должность гендиректора «Зенита», прокомментировал отсутствие в стане клуба Юри Алберто.



Ранее стало известно, что бразилец решил приостановить соглашение с петербуржцами, а затем перебраться в другую команду.



«У нас есть заманчивые предложения в рамках аренды Юри Алберто в клуб из Бразилии, позволяющие нам получить 1 или 2 игроков из Бразилии. Сам Алберто остается на родине. Мы поддерживаем связь с теми, от кого поступили данные предложения», - приводит заявление Медведева ресурс «Спорт-Экспресс».



Алберто стал игроком «Зенита» в январе, подписав с клубом соглашение до лета 2027 года. На счету бразильца 15 встреч в составе «сине-бело-голубых» (6 забитых мячей, 4 голевых паса).