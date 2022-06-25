«Зенит» предложил за Кассьерру 5 млн евро

Дата публикации: 25-06-2022

В Twitter-аккаунте Пипе Сиерры появились подробности переговоров по переходу Матео Кассьерры. Журналист сообщил, что «Зенит» готов заплатить за центрфорварда «Сочи» 5 млн евро.



В настоящий момент клубы близки к достижению соглашения по трансферу 25-летнего игрока. Если сделка состоится, то Кассьерра подпишет с петербуржской командой 3-летний контракт, включающий опцию пролонгации на 1 сезон.



Колумбиец перебрался в «Сочи» в прошлом августе. Ранее он выступал за португальский «Белененсеш». Контракт Кассьерры с «Сочи» действует до лета 2023 года и предполагает возможность продления еще на 1 год. В минувшем сезоне в активе футболиста 14 голов и 6 результативных пасов в 26 встречах за «Сочи».



Transfermarkt.de оценивает Кассьерру в 4,5 млн евро.