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Погребняк завершил профессиональную карьеру

Дата публикации: 25-06-2022

Павел Погребняк решил закончить с футболом.

В интервью ресурсу «РБ Спорт» экс-форвард «Урала» сообщил следующее: «Я больше не буду играть в РПЛ или Первой лиге. Даже если у меня будет предложение от «Манчестер Юнайтед», то я откажусь, поскольку завершаю карьеру».

Последней командой 37-летнего бомбардира был «Урал», куда он перебрался в 2018 году. Клуб из Екатеринбурга футболист покинул 10-го июня.

В России Погребняк защищал цвета «Спартака», «Шинника», «Тосно», «Зенита» и других команд. Вместе с петербуржцами он побеждал в чемпионате и Суперкубке России, Кубке и Суперкубке УЕФА. Также Погребняк был футболистом «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».

В национальную сборную нападающий вызывался в 2006-2012 годах.

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