Спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги

Дата публикации: 26-06-2022

По информации издания «РБ Спорт», организаторы Кубка РПЛ договорились с несколькими спонсорами, которые согласны вложить в турнир свыше 3 млрд рублей. Основная сумма в размере около 2,5 млрд рублей поступит от компании «Телеспорт». 500 млн рублей планируется получить от «Винлайн» или «Фонбет».



15-го июля станет последним днем по доработке финансовой модели турнира и подписания соглашений со спонсорами. Такое решение принял исполком РФС.



По задумке футбольных чиновников новый турнир позволит заполнить игровое время, оказавшееся свободным после исключения российских клубов из европейских соревнований. Помимо этого, Кубок РПЛ станет дополнительным источником дохода для отечественных команд.