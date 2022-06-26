«Зенит» предложил 15 млн евро за защитника «Галатасарая» Маркао

Дата публикации: 26-06-2022

«Зенит» заинтересован в услугах игрока «Галатасарая». Речь идет о центральном защитнике Маркао. Информацией поделился ресурс «Fanatik».



Петербуржцы готовы выложить за бразильца 15 млн евро. Ранее СМИ писали об интересе к Маркао со стороны «Севильи». Испанцы предлагали за футболиста 12 млн евро.



В «Галатасарай» Маркао перебрался из «Шавиша» в 2019 году, подписав с клубом соглашение до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 4 000 000 евро.



В минувшем сезоне в активе Маркао 38 встреч (1 забитый мяч). Рыночный ценник на 26-летнего бразильца равняется 14 млн евро («Transfermarkt»).



По ходу сезона 2021/2022 СМИ неоднократно сообщали об интересе к игроку со стороны команд российской Премьер-лиги.